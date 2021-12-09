«ВКонтакте» представила технологию по улучшению качества видео

Социальная сеть «ВКонтакте» разработала собственную технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео, убирает шумы на изображении и восстанавливает детали. Благодаря нейросетевой технологии пользователи смогут автоматически улучшать качество видеороликов, загружённых во «ВКонтакте» или «Одноклассники», сообщили в пресс-службе соцсети.

Мы заметили рост популярности фильтра «Высокое качество» в поиске видео. Чтобы удовлетворить запрос пользователей VK Видео, мы разработали ML-технологию улучшения качества видео NeuroHD. Она обеспечивает преобразование видеороликов на real-time скорости и обладает высокой производительностью для эффективного использования вычислительных мощностей платформы и клиентских устройств, — рассказал главный инженер «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Принцип работы NeuroHD заключается в том, что при её «обучении» использовались две модели: первая генерировала увеличенные изображения, а вторая проверяла эти изображения на соответствие действительности. Благодаря специальным элементам временной консистентности нейросеть может использовать информацию о соседних фрагментах для улучшения изображения и таким образом избегать появления «плавающих артефактов».

Ранее «ВКонтакте» стала первой социальной сетью в мире с возможностью добавить неограниченное количество участников видеозвонка. Это стало возможным благодаря реализации технологии горизонтального масштабирования звонка.