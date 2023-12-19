«Р-ФОН» представили в РФ: что за «антишпионский» смартфон, характеристики Компания «Рутек» представила новый российский смартфон «Р-ФОН»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Презентация российского смартфона «Р-ФОН»

В Москве представили новый отечественный «антишпионский» смартфон «Р-ФОН» и операционную систему «РОСА Мобайл» от компаний НТЦ ИТ РОСА и «Рутек». Что нужно знать о новинке?

Что известно про новый телефон

Смартфон создан на базе чипа MediaTek Helio G99. Новинка имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080×2412 точек), защитное стекло Gorilla Glass 5, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

«„Р-ФОН“ — российский смартфон, который базируется на отечественной операционной системе „РОСА Мобайл“ и обладает усиленной защитой аппаратных компонентов за счет использования собственных драйверов», — говорится на официальном сайте «Рутека».

Глянцевая тыльная сторона устройства покрыта каленым стеклом твердостью 7H. Он имеет основную камеру с главным модулем на 50 Мп и макрообъективом на 2 Мп и фронтальную камеру на 16 Мп. Есть слот для двух сим-карт, модули Wi-Fi, Bluetooth и NFC, порт USB-C, 3,5-миллиметровый аудиовыход для наушников и датчик отпечатка пальца на боковой грани.

Что известно про систему «РОСА Мобайл»

Главной особенностью является то, что смартфон работает на операционной системе «Роса Мобайл» собственной разработки, созданной на базе Linux с уклоном на защиту личных данных пользователя.

В единую учетную запись РОСА ID входят: магазин приложений «РОСА Маркет», облачный сервис «РОСА Диск», «РОСА Мессенджер», сервис push-уведомлений «РОСА Уведомления».

«Cобственный слой аппаратно-программного взаимодействия драйверов Linux-ядра с системными службами ОС, реализованный в „Р-ФОН“ на операционной системе „РОСА Мобайл“, позволяет получить ранее недостижимый уровень безопасности. Сквозной контроль над функциями мобильного устройства обеспечивает надежную защиту от несанкционированного доступа к данным пользователя или перехвата управления мобильным устройством», — сообщается на сайте компании «Рутек».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий также уточнил, что для компании важен вопрос безопасности личных данных пользователей.

«Нам важна высокая защищенность пользователей „РОСА Мобайл“. Поэтому новая ОС будет распространяться только на доверенных устройствах. Именно так можно гарантировать максимальную безопасность данных», — подчеркнул он.

Когда телефон появится на рынке и сколько будет стоить

Как ожидается, он станет доступен для заказа в 2024 году, заявки на покупку стартуют 18 декабря. Первыми покупателями новинки станут корпоративные заказчики, информация о широких продажах появится позднее. Примерная стоимость, заявленная производителем, составляет 40 000 рублей.

IT-эксперт Сергей Вильянов считает, что шанс на коммерческий успех у данного устройства минимальный из-за его, возможно, завышенной стоимости на рынке.

По его словам, характеристики смартфона избыточны для корпоративного рынка, потому что ни 50-мегапиксельная камера, ни экран Full HD+, ни AMOLED-экран для таких задач не нужны

«Если стоимость этого смартфона 40 000 рублей, то шансы на коммерческий успех просто нулевые. Телефон с такими характеристиками стоит от 15 000 рублей до 20 000 рублей. То есть за 40 000 рублей этот смартфон могут купить коллекционеры или патриоты Республики Мордовия и Саранска», — объяснил он в разговоре с «Коммерсантом».

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