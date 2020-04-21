Пропуска для москвичей оказались популярнее Пасхи

https://static.news.ru/photo/ae0339e6-83c3-11ea-b2ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение пропускного режима стало самой популярной темой среди пользователей из Москвы. На прошлой неделе (с 13 по 20 апреля) цифровые пропуска вдвое обошли по числу запросов обращение президента и почти в пять раз празднование Пасхи.

По данным Поиска Mail.ru, больше половины запросов о пропусках связаны с их оформлением — пользователи интересовались процедурой получения в смс-сообщении и на сайте mos.ru. Также москвичей волновало, как происходит проверка и в каком случае документ могут аннулировать, рассказали NEWS.ru в компании.

На втором месте (около 25%) оказались запросы о пропусках для жителей Подмосковья. Пик запросов о цифровых документах пришёлся на 13 апреля: 90% из них были получены от жителей столицы и Московской области.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Почта Mail.ru готовит к запуску сервис звонков и видеосвязи Видеозвонки Mail.ru. Компания приступила к тестированию продукта, который будет поддерживать групповые звонки до 100 человек.