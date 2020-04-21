Пропуска для москвичей оказались популярнее Пасхи

Введение пропускного режима стало самой популярной темой среди пользователей из Москвы. На прошлой неделе (с 13 по 20 апреля) цифровые пропуска вдвое обошли по числу запросов обращение президента и почти в пять раз празднование Пасхи.
По данным Поиска Mail.ru, больше половины запросов о пропусках связаны с их оформлением — пользователи интересовались процедурой получения в смс-сообщении и на сайте mos.ru. Также москвичей волновало, как происходит проверка и в каком случае документ могут аннулировать, рассказали NEWS.ru в компании.
На втором месте (около 25%) оказались запросы о пропусках для жителей Подмосковья. Пик запросов о цифровых документах пришёлся на 13 апреля: 90% из них были получены от жителей столицы и Московской области.
Ранее NEWS.ru сообщил, что Почта Mail.ru готовит к запуску сервис звонков и видеосвязи Видеозвонки Mail.ru. Компания приступила к тестированию продукта, который будет поддерживать групповые звонки до 100 человек.
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