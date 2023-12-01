Приложение «РЖД Пассажирам» пропало из App Store

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приложение Российских железных дорог по продаже билетов «РЖД Пассажирам» пропало из App Store, сообщили в компании. Там отмечают, что установленная версия программы продолжит работать, и рекомендуют не удалять ее с телефона.

В связи с удалением приложения «РЖД Пассажирам» из App Store спешим предупредить, что текущие установленные версии продолжат работать. Обновлять и переустанавливать их не рекомендуется, так как новые поставить не получится, — говорится в сообщении.

Что касается установленных приложений на телефонах, работающих на платформе Android, то там все остается как и прежде. Кроме того, клиентам доступна мобильная версия сайта РЖД, пояснили в компании. Как сообщает RT, также из App Store пропали приложения «СберМаркета» и каршерингового сервиса «Ситидрайв».

Ранее сообщалось, что американская компания Apple разрешила разработчикам из России предоставлять своим клиентам возможность оплачивать покупки в приложениях через внешние ресурсы. За это Apple будет удерживать 27% от суммы покупок — это на 3% меньше, чем стандартная комиссия App Store. Решение касается только российского рынка и не распространяется на другие страны.