Apple разрешила россиянам делать покупки в приложениях в обход App Store Apple позволила использовать в России сторонние платежные системы

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Американская компания Apple разрешила разработчикам из России предоставлять своим клиентам возможность оплачивать покупки в приложениях через внешние ресурсы, сообщает портал iPhones.Ru. За это Apple будет удерживать 27% от суммы покупок — это на 3% меньше, чем стандартная комиссия App Store.

Это решение касается только российского рынка и не распространяется на другие страны, подчеркивает портал. Разработчикам необходимо будет интегрировать API StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU) в свои приложения для iOS и iPadOS. Кроме того, они должны соблюдать определенные правила по отображению внешних ссылок на оплату.

В январе 2023 года ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей за злоупотребление монопольным положением в России. В качестве причины было указано навязывание россиянам платежной системы App Store для совершения покупок. По информации антимонопольной службы, правила платформы запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина и с использованием альтернативных способов оплаты.

В марте несколько сервисных центров и служба поддержки Apple сообщили, что компания приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России из-за ограничения поставок запчастей в страну. Однако гарантийного обслуживания смартфонов iPhone пока это не коснулось.