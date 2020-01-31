«ВКонтакте» объявила об открытии представительства за пределами России — в Казахстане. В ближайшее время в регионе появится собственная лента новостей, которая расскажет о талантливых авторах и важных событиях страны.
Представительство возглавил Олжас Салмурза, ранее руководивший SMM-редакцией новостного портала Tengrinews.kz и работавший с редакцией и блогерами платформы Yvision.kz.
Новая команда на первом этапе сосредоточится на взаимодействии с местными медиа и авторами контента для создания совместных проектов и проведения культурных и образовательных мероприятий.
Как отметили в компании, VK остаётся одним из самых популярных ресурсов в Казахстане: его используют 7,2 миллиона местных жителей.
Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» за 2019 год на платформе удалила из соцсети более 7 млн единиц опасного для детей контента. Публикации были связаны с поощрением самоубийств или насилием в школах.
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