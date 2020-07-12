Предприятие Роскосмоса создало систему оценки экономических рисков

https://static.news.ru/photo/e2384ffc-c3e3-11ea-8574-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

АО «Спутниковая система «Гонец», входящая в структуру Роскосмоса, разработала цифровую платформу для управления корпоративным контентом «Метограф».

На базе платформы реализована система управления рисками и целями компании, пояснили в «Гонце». Она разрабатывалась девять месяцев и уже внедрена. Также на ней базируются модули с данными о кадровом потенциале и архив в электронном виде, пользоваться системой можно как с ПК, так и со смартфона, передаёт ТАСС.

На первом этапе вводятся глобальные цели и задачи компании, каждому риску присваивается своя оценка, описываются связи с проектами. По ходу работы система вычисляет слабые и сильные места компании. Для руководителя это бесценный инструментарий, потому что он агрегированно видит по всей организации, где риски, сложности, на что надо обратить внимание. А где, наоборот, плюс-минус положительно всё развивается, — рассказали в «Гонце».

Как писал NEWS.ru ранее, российские специалисты приступили к разработке новой спутниковой системы связи на основе уже действующей группировки спутников «Гонец». В новой системе будет гораздо больше спутников, для чего на орбиту сразу выведут крупную спутниковую группировку с последующим постепенным пополнением.