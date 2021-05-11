Поставщиков Apple обвинили в использовании рабского труда

https://static.news.ru/photo/b32b3904-b25d-11eb-ac63-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Yishu/Global Look Press

Американскую корпорацию Apple обвинили в работе с поставщиками, которые используют рабский труд. Речь идёт как минимум о семи компаниях, которые расположены в китайском Синьцзяне, передаёт The Information.

Среди таких организаций давний партнёр Apple Advanced-Connectek: они работают вместе больше десяти лет. Эта компания два года владеет фабрикой в промышленном парке Artux Kunshan. Производство окружено забором, а единственный вход охраняется блокпостом. Фотографии с места ещё в декабре публиковались в СМИ, на них видны сторожевые вышки и забор с колючей проволокой.

В Apple заявили , что не нашли подтверждения этой информации.

Поиск наличия принудительного труда является частью оценки, которую мы проводим в каждой стране, где ведём бизнес. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, мы провели дополнительное расследование и не обнаружили никаких доказательств принудительного труда, — сказали в организации.

По данным The Information, компании, использующие рабский труд, также сотрудничают с Facebook, Google и Microsoft.

Накануне Госдепартамент США в ежегодном докладе охарактеризовал обращение Китая с жителями Синьцзяна уйгурами как геноцид. США, Великобритания, Канада и Евросоюз в марте ввели санкции против китайских чиновников и одного предприятия за ущемление прав уйгуров в Синьцзяне, вскоре к ним могут присоединиться Австралия и Япония. Пекин считает подобные обвинения необоснованными.

Уйгуры — это тюркский коренной народ Восточного Туркестана. Сейчас эта территория принадлежит Китаю и носит название Синьцзян-Уйгурский автономный район. Суть обвинений сводится к тому, что труд местных жителей фактически является рабским: людям платят мало за большие объёмы работы, а их права не соблюдают.