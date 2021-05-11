Поставщиков Apple обвинили в использовании рабского труда

Американскую корпорацию Apple обвинили в работе с поставщиками, которые используют рабский труд. Речь идёт как минимум о семи компаниях, которые расположены в китайском Синьцзяне, передаёт The Information.
Среди таких организаций давний партнёр Apple Advanced-Connectek: они работают вместе больше десяти лет. Эта компания два года владеет фабрикой в промышленном парке Artux Kunshan. Производство окружено забором, а единственный вход охраняется блокпостом. Фотографии с места ещё в декабре публиковались в СМИ, на них видны сторожевые вышки и забор с колючей проволокой.
В Apple
Поиск наличия принудительного труда является частью оценки, которую мы проводим в каждой стране, где ведём бизнес. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, мы провели дополнительное расследование и не обнаружили никаких доказательств принудительного труда, — сказали в организации.
По данным The Information, компании, использующие рабский труд, также сотрудничают с Facebook, Google и Microsoft.
Накануне Госдепартамент США в ежегодном докладе охарактеризовал обращение Китая с жителями Синьцзяна уйгурами как геноцид. США, Великобритания, Канада и Евросоюз в марте ввели санкции против китайских чиновников и одного предприятия за ущемление прав уйгуров в Синьцзяне, вскоре к ним могут присоединиться Австралия и Япония. Пекин считает подобные обвинения необоснованными.
Уйгуры — это тюркский коренной народ Восточного Туркестана. Сейчас эта территория принадлежит Китаю и носит название Синьцзян-Уйгурский автономный район. Суть обвинений сводится к тому, что труд местных жителей фактически является рабским: людям платят мало за большие объёмы работы, а их права не соблюдают.