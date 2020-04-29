Пользователи заметили сбои в работе социальной сети Twitter

https://static.news.ru/photo/5d52e148-8997-11ea-b6d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: MrJayW /pixabay.com

Пользователи Интернета по всему миру отметили сбои в работе социальной сети Twitter.

С наибольшими затруднениями со входом на портал столкнулись жители Японии и США. Небольшая часть пользователей (меньше 15%) обнаружила проблемы в работе сервиса, заходя в социальную сеть с мобильных операционных систем Android и iOS, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учительницу из Санкт-Петербурга, которая вела личный аккаунт в социальной сети Twitter под ником «владычица пивная» уволили. Представитель пресс-службы администрации Приморского района Санкт-Петербурга Наталья Ткаченко прокомментировала увольнение педагога. По её словам, женщина написала заявление по собственному желанию.