Пользователи Skype со всего мира пожаловались на сбой

Крупный сбой в работе сервиса видеосвязи Skype зафиксирован у пользователей со всего мира.
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О проблемах сообщают пользователи со всего мира, в том числе в США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Бразилии. Среди россиян чаще всего со сбоями сталкиваются жители Москвы, Казани, Ростова-на-Дону и Екатеринбурге.
Как писал NEWS.ru, 4 января в работе мессенджера Telegram в понедельник, 4 января, произошёл серьёзный сбой. О сбое сообщали пользователи из России (Москва, Санкт-Петербург), Белоруссии, Украины, Молдавии и не только. Отмечалось, что у 82% из них не получается подключиться к Сети в приложении. Также фиксировались проблемы с отправкой сообщений.