Пользователи Skype со всего мира пожаловались на сбой

https://static.news.ru/photo/de020d54-55b2-11eb-837d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Крупный сбой в работе сервиса видеосвязи Skype зафиксирован у пользователей со всего мира.

Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, основная часть жалоб связана с проблемами, возникающими при попытке входа в аккаунт. Также присутствуют сбои при отправке сообщений, входе на сайт сервиса и работе функции аудиозвонков.

О проблемах сообщают пользователи со всего мира, в том числе в США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Бразилии. Среди россиян чаще всего со сбоями сталкиваются жители Москвы, Казани, Ростова-на-Дону и Екатеринбурге.

Как писал NEWS.ru, 4 января в работе мессенджера Telegram в понедельник, 4 января, произошёл серьёзный сбой. О сбое сообщали пользователи из России (Москва, Санкт-Петербург), Белоруссии, Украины, Молдавии и не только. Отмечалось, что у 82% из них не получается подключиться к Сети в приложении. Также фиксировались проблемы с отправкой сообщений.