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Пользователи Gmail пожаловались на сбой в работе почты

08:21, 20 августа 2020
Фото: Moritz Wolf/Global Look Press

Пользователи Gmail из разных стран мира 20 августа пожаловались на сбой в работе электронной почты.

По большей степени с проблемами столкнулись жители Австралии, Япония и Соединённых Штатов Америки. Отмечается, что примерно 40% пользователей, обратившихся с жалобами на сбой, столкнулись с невозможностью авторизоваться на Gmail. Кроме того, у 34% не выходит получить отправленные сообщения. Ещё 25% испытывают проблемы с прикреплёнными файлами.

Информация о сбоях в работе Gmail и жалобах на неполадки появилась на странице сайте Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Как ранее передавал NEWS.ru, в среду, 19 августа, пользователи популярного стримингового сервиса для прослушивания музыки Spotify начали отправлять жалобы на сбои в его работе. Проблемы наблюдались в целом ряде стран.

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