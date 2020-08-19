Пользователи Gmail пожаловались на сбой в работе почты

Пользователи Gmail из разных стран мира 20 августа пожаловались на сбой в работе электронной почты.
По большей степени с проблемами столкнулись жители Австралии, Япония и Соединённых Штатов Америки. Отмечается, что примерно 40% пользователей, обратившихся с жалобами на сбой, столкнулись с невозможностью авторизоваться на Gmail. Кроме того, у 34% не выходит получить отправленные сообщения. Ещё 25% испытывают проблемы с прикреплёнными файлами.
Информация о сбоях в работе Gmail и жалобах на неполадки
Как ранее передавал NEWS.ru, в среду, 19 августа, пользователи популярного стримингового сервиса для прослушивания музыки Spotify начали отправлять жалобы на сбои в его работе. Проблемы наблюдались в целом ряде стран.
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