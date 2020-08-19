Пользователи Gmail пожаловались на сбой в работе почты

https://static.news.ru/photo/76150a18-e2a6-11ea-badf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/Global Look Press

Пользователи Gmail из разных стран мира 20 августа пожаловались на сбой в работе электронной почты.

По большей степени с проблемами столкнулись жители Австралии, Япония и Соединённых Штатов Америки. Отмечается, что примерно 40% пользователей, обратившихся с жалобами на сбой, столкнулись с невозможностью авторизоваться на Gmail. Кроме того, у 34% не выходит получить отправленные сообщения. Ещё 25% испытывают проблемы с прикреплёнными файлами.

Информация о сбоях в работе Gmail и жалобах на неполадки появилась на странице сайте Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Как ранее передавал NEWS.ru, в среду, 19 августа, пользователи популярного стримингового сервиса для прослушивания музыки Spotify начали отправлять жалобы на сбои в его работе. Проблемы наблюдались в целом ряде стран.