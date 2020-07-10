Песков: в Кремле рады разблокировке Telegram в России

https://static.news.ru/photo/48f5ca5e-c29e-11ea-ab0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле позитивно оценивают разблокировку и снятие ограничений с мессенджера Telegram в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сейчас Telegram в рамках действующего законодательства свободно осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, — сказал он журналистам.

Также Песков отметил, что в Кремле позитивно оценили участие представителей Telegram в дискуссиях по проблематике отрасли цифровизации в России.

Когда в дискуссиях в этой области принимают участие самые талантливые, самые успешные, это на пользу нам всем, — сказал пресс-секретарь, подчеркнув, что развитие данной области является одним из приоритетных вопросов повестки дня президента Владимира Путина.

Ранее представитель Telegram впервые принял участие в мероприятии с правительством России. Вице-президент компании Илья Перекопский выступил на панельной дискуссии, которая прошла в рамках встречи премьера Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в казанском Иннополисе.

Роскомнадзор, который с апреле 2018 года безуспешно пытался ограничить доступ к мессенджеру, 18 июня объявил о прекращении давления на Telegram, который успел набрать 30 миллионов пользователей в России, включая многих представителей власти. Во время пандемии коронавируса госорганы начали активно использовать ресурс для информирования.

Весной 2020-го группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о прекращении блокировки мессенджера, которая не вынудила сервис предоставить спецслужбам доступ к переписке пользователей, а только подорвала имидж российской власти. В опубликованном сегодня интервью спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил суду пересмотреть «неисполнимое» решение о блокировке мессенджера в России, писал NEWS.ru.