Новый вирус-вымогатель маскируется под приложения для мониторинга COVID-19

https://static.news.ru/photo/8f458876-b6e8-11ea-a5b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Компания ESET обнаружила вирус-вымогатель CryCryptor, нацеленный на пользователей Android. Он маскируется под программы для мониторинга ситуации с COVID-19.

Злоумышленники задействовали два сайта, посвященных коронавирусу, которые сейчас уже заблокированы. При запуске CryCryptor запрашивал разрешение на доступ к данным жертвы и шифровал файлы, оставляя в каждом каталоге файл «readme» с почтой преступника. Таким образом хакеры оповещали пользователя и требовали выкуп.

CryCryptor разработан на основе открытого исходного кода, размещенного на GitHub. Экспертам ESET благодаря ошибке авторов вредоноса удалось в кратчайшие сроки создать дешифровщик, который помогает вернуть доступ к файлам. При этом, как заметили в компании, её решение актуально только для этой версии вымогателя.

Ранее NEWS.ru рассказал, что исследователи из Awake Security обнаружили более 70 млн вредоносных расширений для бразуера Google Chrome. В общей сложности пользователи загрузили их 32 млн раз.