Новому MacBook Pro пообещали 12-ядерный процессор

https://static.news.ru/photo/2e6575d0-c9ac-11ea-9070-fa163e074e61_660.jpg Фото: apple.com

Новый MacBook Pro может получить 12-ядерный процессор. Предполагается, что он войдёт в состав однокристальной платформы Apple, которая создаётся специально под новый гаджет.

О предполагаемых параметрах компьютера в Twitter сообщил инсайдер. Однако никаких деталей он не привёл.

Apple Silicon with 12 cores... — Apple RUMORs (LEAKS) (@a_rumors0000) July 18, 2020

Пока неизвестно, какими будут ядра и в какой пропорции они будут распределены. Как полагает IXBT.com, почти наверняка четыре из них окажутся высокопроизводительными, а остальные восемь — энергоэффективными.

Такая платформа будет производится, а по некоторым данным, уже производится, тайваньской компанией TSMC по техпроцессу 5 нанометров — столько составит толщина одного слоя транзисторов. Чем меньше этот показатель, тем больше транзисторов можно разместить на одном квадратном миллиметре, что ведёт к росту производительности.

Ранее считалось, что новый 13,3-дюймовый MacBook Pro на платформе ARM собственной разработки Apple выйдет только во второй половине 2021 года. Однако сейчас новую модель ждут уже в конце текущего года.

В июне на выставке и WWDC 2020, как писал NEWS.ru, Apple анонсировала процессор собственного производства Apple Silicon, разработка которого шла больше десяти лет. С тех пор компания не раскрыла никаких подробностей, однако это сделали инсайдеры.

Есть вероятность, что с уходом от процессоров Intel ноутбуки Apple могут подешеветь.