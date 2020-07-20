Новому MacBook Pro пообещали 12-ядерный процессор

Пока неизвестно, какими будут ядра и в какой пропорции они будут распределены. Как полагает IXBT.com, почти наверняка четыре из них окажутся высокопроизводительными, а остальные восемь — энергоэффективными.
Такая платформа будет производится, а по некоторым данным, уже производится, тайваньской компанией TSMC по техпроцессу 5 нанометров — столько составит толщина одного слоя транзисторов. Чем меньше этот показатель, тем больше транзисторов можно разместить на одном квадратном миллиметре, что ведёт к росту производительности.
Ранее считалось, что новый 13,3-дюймовый MacBook Pro на платформе ARM собственной разработки Apple выйдет только во второй половине 2021 года. Однако сейчас новую модель ждут уже в конце текущего года.
В июне на выставке и WWDC 2020, как писал NEWS.ru, Apple анонсировала процессор собственного производства Apple Silicon, разработка которого шла больше десяти лет. С тех пор компания не раскрыла никаких подробностей, однако это сделали инсайдеры.
Есть вероятность, что с уходом от процессоров Intel ноутбуки Apple могут подешеветь.