Не только Atomic Heart: какими будут «наша Sims» и российский геймдев

Фото: Focus Entertainment

Кадр из игры Atomic Heart

Депутаты Госдумы предложили создать отечественный аналог знаменитой серии симуляторов жизни The Sims. В нем, по замыслу парламентариев, не окажется места для пропаганды ЛГБТ, зато найдется место традиционным российским ценностям. О том, что может представлять из себя игра, есть ли у нее будущее и какие еще разрабатываются проекты, основанные на том, что принято называть традиционными российскими ценностями, — в материале NEWS.ru.

Зачем России «свой ответ» The Sims

В конце сентября группа депутатов Госдумы в лице Яны Лантратовой, Ярослава Нилова, Нины Останиной и Екатерины Стенякиной обратилась к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением поддержать создание отечественной игры в жанре симулятора жизни, пропагандирующей традиционные ценности.

«Видеоигры становятся важным каналом для трансляции <...> тех или иных ценностей и социальных установок. Особенно большое влияние оказывают игры из жанра симулятора жизни. <...> Наиболее известным <...> представителем данного жанра выступает серия видеоигр The Sims. <...> При этом в данной игре активно пропагандируется ЛГБТ», — говорится в обращении.

Авторы инициативы считают, что российский аналог The Sims даст молодежи представление о здоровых семейных отношениях, российском законодательстве, нормах поведения в обществе. Также игра обучит их финансовой грамотности, критическому мышлению, познакомит с наиболее востребованными в стране профессиями.

Фото: EA Кадр из игры The Sims

«Я поддержал [предложение], учитывая социальную значимость вопроса, и как инженер по первому образованию, понимая, что такое игры. Когда учился в школе, я и сам любил играть в игры, мне очень нравилась игра „Дюна“. Но сегодня игры — это уже не просто развлечение, это жесткий инструмент пропаганды», — отметил в беседе с NEWS.ru Ярослав Нилов.

По словам депутата, пока о начале разработки игры речи не идет, прежде следует понять, интересен ли рынку проект, адаптированный к реалиям России. Что касается гипотетической студии, которая могла бы заняться созданием игры, то выбирать ее будут на тендерной основе.

«Проблема не в том, какая студия [будет разрабатывать игру]. Вопрос в принципе [такой]: целесообразно [или нет], поддержат, не поддержат. Разработчик будет определяться в соответствии с 44-м федеральным законом: кто какие условия предложит. Тендерный подход», — добавил Нилов.

В свою очередь Яна Лантратова отметила, что в России сегодня существует много компаний, которые могли бы взяться за такой проект. Она также напомнила, что сейчас компания VK ведет разработку отечественного игрового движка.

«У нас есть Институт развития интернета, АНО „Диалог“ и множество российских компаний, которым под силу сделать такой продукт. Кроме того, сейчас компания VK работает над созданием собственного видеоигрового движка (базовое программное обеспечение компьютерной игры. — NEWS.ru) Nau Engine, который значительно облегчит труд молодых разработчиков видеоигр», — сказала депутат.

Фото: EA Кадр из игры The Sims

Станет ли отечественный симулятор жизни успешным

Американская компания Electronic Arts, издающая серию The Sims, не раскрывает данные о затратах на разработку своих игр. Однако можно предположить, что речь идет о десятках или даже сотнях миллионах долларов. Например, другой известный симулятор — в данном случае эволюции живых существ — Spore обошелся создателями не менее чем в 20 млн долларов.

Если взять для примера российский проект, то, по данным РБК, создание нашумевшей Atomic Heart стоило студии Mundfish не меньше 25 млн долларов. В данном случае речь идет о проекте международного уровня. Но из письма депутатов следует, что отечественный The Sims тоже должен будет продвигаться на иностранных рынках.

Яна Лантратова признает, что создание качественной компьютерной игры — трудоемкий и не быстрый процесс. Тем не менее, говоря о возможных сроках и стоимости разработки, она ссылается на бывшего главреда журнала «Игромания» Александра Кузьменко.

«Александр Кузьменко считает, что на создание отечественного аналога Sims потребуется 1,5–2 года и 1,5–2,5 миллиона долларов. Генеральный директор Cyberia Nova Алексей Копцев считает, что разработка проекта потребует огромных бюджетов и сроков», — отметила парламентарий.

Авторы предложения считают, что отечественный симулятор жизни может стать успешным с коммерческой точки зрения. Они приводят результаты исследования компании My.Games, согласно которым с 2020 по 2022 год российский рынок видеоигр рос каждый год на 14%, 35% и 9% соответственно. По итогам прошлого года его объем составил 177,4 млрд рублей (примерно 1,8 млрд долларов по текущему курсу).

Также депутаты считают, что после ухода иностранных компаний в России возник запрос на отечественные видеоигры. Уверены они и в том, что игра будет пользоваться популярностью в Китае.

Фото: EA Кадр из игры Spore

Насколько российские игры коммерчески успешны

Примеры отечественных коммерчески успешных проектов есть. Среди них российско-белорусская многопользовательская онлайн-игра World of Tanks, созданная компаниями Wargaming.net (на сегодняшний день покинула рынки России и Белоруссии) и Lesta Games. По итогам первого полугодия 2020 года Lesta Games публиковала в своем блоге исследование, согласно которому «танчики» (в простонародье) на тот моменты были самой прибыльной F2P (условно-бесплатной) игрой. Так, в 2017 году игра принесла создателям 471 млн долларов прибыли.

Кроме того, по мнению Лантратовой, многолетняя монополия The Sims на рынке привела к ухудшению качества самой игры: ее попытаются максимально монетизировать, при этом игровые механики от части к части остаются прежними.

«Это понимают и в западной видеоигровой индустрии: сейчас создается как минимум два перспективных проекта в жанре симулятора жизни: инди-проект Paralives, создаваемый канадскими разработчиками, и игра Life by You от издательства Paradox Interactive. Убеждена, что российские разработчики могут бросить вызов гегемону в лице ЕА», — заметила собеседница NEWS.ru.

Фото: Paralives Studio Кадр из игры Paralives

Что думает об идее депутатов отечественный геймдев

Тем не менее на рынке видеоигр сегодня существует достаточно большая конкуренция, поэтому отечественному ответу The Sims будет достаточно тяжело найти свою аудиторию, считает сооснователь и исполнительный директор разработчика и издателя мобильных игр Geeky House Никита Проскурин.

«У данной игры довольно много конкурентов. Начиная от старенькой Singles и заканчивая современными онлайн-симуляторами сообществ, например, Animal Crossing или Second Life. Конкурентов предостаточно, и они очень качественные, имеют огромную аудиторию по всему миру. <...> Вход новичков в эту нишу будет очень сложным», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Проскурин не исключил, что игра обретет успех. Такие примеры есть, однако обычно речь идет о крупных студиях с большим опытом и бюджетом. Разработка симулятора жизни теоретически может быть интересна какой-нибудь российской студии, однако тут важно еще и наличие опытного продюсера — инди-команды такой проект не потянут.

«Экстраполяция моего личного опыта в разработке игр говорит о том, что не обойтись без опытного продюсера, который делал хотя бы подобные игры. Среди российских разработчиков таких не знаю, но как минимум есть те, кто делал игры-фермы для женской аудитории», — добавил руководитель Geeky House.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что касается бюджета, то Проскурин признает: на хорошую игру потребуются миллионы долларов. Проект предложили депутаты, а значит, финансироваться он будет, вероятно, из госбюджета. В таком случае денег на разработку должно хватить, считает собеседник NEWS.ru.

«Разумеется, нужны те самые миллионы долларов. Иначе получится никому не нужная поделка. Главное тут — опыт руководителей проекта. Слишком сложно создать игру уровня Sims. Если создадут хороший клон с уникальными механиками, то [он] будет успешен», — подытожил Проскурин.

Похожее мнение разделяет и директор студии 1С Game Studios Альберт Жильцов. По его словам, будущее у отечественного симулятора жизни есть, однако игру еще нужно сделать и сделать качественно.

«Есть ли будущее у глубокой и довольно сложной игры на тему взаимоотношений людей в виртуальной симуляции с хорошей картинкой, хорошим ИИ (искусственным интеллектом. — NEWS.ru), доступным и понятным интерфейсом, хорошо работающей, сделанной в РФ? Конечно, есть. Осталось только сделать», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Жильцов считает разумной идею попытаться воспитывать детей через видеоигры. Дело в том, что те проводят за компьютерами много времени, при этом в юном возрасте формируется личность ребенка. В то же время глава 1С Game Studios полагает, что депутатом все же стоит «воспитывать родителей», а последние пусть уже воспитывают своих детей.

«Из положительного — [депутаты] предлагают заменить, а не только запретить. Это хорошо, это создает рабочие места. Тут кончается понимание того, как именно что-то делается. Возникает масса реальных вопросов: кто сделает, когда, сколько стоит. Оригинальный Sims — это многолетний суперсеттинг», — добавил Жильцов.

Игры с российским колоритом

Отечественный The Sims, если его все же возьмут в работу, станет не первым проектом, который заигрывает с темой российской истории, культуры, да и с текущей действительностью. Один из таких примеров — «Смута» от новосибирской студии Cyberia Nova.

Разработку «Смуты» анонсировали летом 2022 года. Ее сюжет развернется в одноименной эпохе российской истории и будет основан на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Главный герой игры примет участие в сборе нижегородского ополчения, битве за Москву и других значимых событиях того времени.

В мае текущего года в Сети оказались материалы игры. Пользователь портала DTF под ником Sergey (GoodWin) Fedorcov опубликовал геймплейные скриншоты и 18-минутный видеоролик преальфа-версии проекта, которая якобы находилась на купленном им с рук ноутбуке. На них демонстрировались кат-сцены, а также перемещения персонажа по локациям будущей игры.

Релиз отечественной исторической Action/RPG запланирован на первый квартал 2024 года. Оформление же предзаказов может начаться уже 4 ноября этого года.

Фото: Focus Entertainment Кадр из игры Atomic Heart

Нельзя не упомянуть и Atomic Heart от московской студии Mundfish (после начала СВО на Украине компания перерегистрировалась на Кипре). Cюжет игры разворачивается в альтернативном Советском Союзе 1950-х годов, который смог добиться выдающихся достижений в робототехнике. Главному герою необходимо разрешить проблему с вышедшими из-под контроля машинами на одном из предприятий.

Игроки и критики тепло приняли шутер в стиле советпанка — на Metacritic проект имеет оценку 70 из 100.

В минувшем августе у Atomic Heart вышло первое дополнение — Atomic Heart: Annihilation Instinct. DLC расширяет концовку игры, действие разворачивается спустя три дня после завершения основных событий. У игры планируются еще как минимум три DLC, однако даты их релизов пока не называются.

Еще один необычный проект в антураже альтернативной России — INDIKA от инди-разработчика Odd Meter. Авторы называют свою игру «занудной и запутанной сказкой в „русском стиле“, поданной в неожиданном артхаусном ключе». Сюжет строится вокруг монахини, которую изгоняют из монастыря за крамольные мысли. Выход игры о чудотворных артефактах, бесах и чудовищах запланирован на первый квартал следующего года.

В ближайшее время российские студии GFAGames и Battlestate Games должны выпустить PIONER (до конца 2023 года) и Escape from Tarkov: Arena (в 2024 году). Обе игры ожидают в игровом сообществе, обе предварительно сравнивают со знаменитой S.T.A.L.K.E.R. и обе объединят в себе жанры RPG и MMO. Постапокалиптический шутер PIONER сейчас проходит стадию тестирования. А многопользовательская онлайн-игра Escape from Tarkov, сюжет которой разворачивается в охваченном анархией вымышленном российском городе Таркове, уже доступна для предзаказа.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что происходит с российским игропромом сегодня

По словам исполнительного директора Geeky House Никиты Проскурина, сегодня отечественная игровая индустрия не стоит на месте, разработчики консолидируются вокруг новых центров притяжения, создают новые комьюнити.

«Также начинает набирать обороты мировой тренд на славянский сеттинг. Не путать с русским. Славянский гораздо шире и включает в себя русский», — добавил он.

Проскурин отметил, что многие студии заряжены работать в России, однако есть и те, что уехали из страны. Количество последних некритично, поэтому «надежда на светлое будущее есть». Что касается нежелания некоторых студий афишировать свое российское происхождение, то это является повсеместной практикой: студии не хотят «закрывать себе окна возможностей».

«Не то чтобы отечественные разработчики плохо относятся к РФ, просто есть большое количество токсичных игроков, которые могут испортить продажи продукции в случае, если узнают об аффилированности компаний и игр с РФ. <...> Основной поток денег в игры идет не из РФ, а из зарубежных источников», — продолжил собеседник NEWS.ru.

В последние три года объем мирового игропрома оценивался в среднем в 180 млрд долларов, из которых только 4 млрд приходились на Россию. То есть доля РФ — всего 2%. Основную массу доходов разработчики получают из-за рубежа. Однако важно учитывать, что заработанные деньги студии тратят в России, пополняя тем самым бюджет страны, заключил Проскурин.

Фото: АГН «Москва»

Тем временем директор 1С Game Studios Жильцов считает, что российская игровая индустрия пока находится только в стадии зарождения и как самостоятельная единица существует всего пару лет.

«Геймдев состоит из авторов и потребителей. Обе стороны — участницы процесса пока еще формируются. <...> У нас нет опыта, нужной инвестиционной привлекательности для таких рисков. И опытных кадров у нас тоже пока недостаточно. У потребителя нет мотивации поддерживать отечественное», — сказал он.

По его словам, отечественным разработчикам следует научиться бороться за внимание потребителей. За рубежом выпускается много качественных тайтлов, однако сами игроки обычно не обращают внимания на страну производства.

Что касается оттока IT-специалистов, то Жильцов признает — на воспроизводство кадров потребуется много времени и денег. Инициативы по организации высшего образования в сфере геймдева он не разделяет. Решение проблемы собеседник NEWS.ru видит в том, чтобы брать на стажировки в реальных проектах «классических» айтишников.

«В играх работают люди с определенным типом личности. Тут не нужны сотни тысяч специалистов, достаточно десятков. Хорошо работает пока метод стажировки на реальных проектах тех, кто получил „классическую базу“. [С тем, чтобы] сделать из просто хорошего программиста программиста игр, индустрия справится сама», — резюмировал Жильцов.

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