Названы сроки появления полностью электрических самолётов

https://static.news.ru/photo/1a019fb0-830c-11ea-bf52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолёты с электродвигателями могут быть созданы и введены в эксплуатацию в течение 15–20 лет. Об этом заявил гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин.

По его словам, силовая установка таких воздушных судов будет питаться от аккумуляторов или топливных элементов. С точки зрения отсутствия вредных выбросов в атмосферу, а также надёжности и простоты в обслуживании эта схема является идеальной.

Гордин также добавил, что в названные им сроки, до 2035–2040 годов, полностью электрическими станут только самолёты малой авиации с ограниченной дальностью полёта и вместимостью пассажиров. Кроме того, электродвигателями будут оборудоваться аэротакси, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае разработали самолёт-заправщик на базе тяжёлого транспортного самолёта Y-20. Воздушное судно сможет перевозить до 90 тонн топлива.