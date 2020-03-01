https://static.news.ru/photo/f6288cf4-5c58-11ea-9f92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Китайская авиастроительная компания Xian разработала самолёт-заправщик на базе тяжёлого транспортного самолёта Y-20. Созданный танкер способен перевозить до 90 тонн топлива.

Другие подробности о новом самолёте пока не раскрываются. Как пишет Flightglobal, ожидается, что первая публичная демонстрация судна состоится в течение 2020 года. Xian также занимается разработкой самолёта дальнего радиолокационного обнаружения на базе Y-20.

Ранее NEWS.ru писал, что уральский завод гражданской авиации разработает самолёт, который придёт на смену Ан-2, в простонародье называемому «Кукурузником». Завод стал победителем открытого конкурса, о чём говорится в протоколе подведения итогов.