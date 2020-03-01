Китайская авиастроительная компания Xian разработала самолёт-заправщик на базе тяжёлого транспортного самолёта Y-20. Созданный танкер способен перевозить до 90 тонн топлива.
Другие подробности о новом самолёте пока не раскрываются. Как
Ранее NEWS.ru писал, что уральский завод гражданской авиации разработает самолёт, который придёт на смену Ан-2, в простонародье называемому «Кукурузником». Завод стал победителем открытого конкурса, о чём говорится в протоколе подведения итогов.
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