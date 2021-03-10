Названы приложения, ворующие данные банковских карт

https://static.news.ru/photo/62beed7e-81c2-11eb-bf22-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восемь опасных приложений удалены их Google Play после того, как в них был обнаружен троян Clast82, заражающий устройства. Он активировал установку вредоносных программ — чаще всего это был AlienBot, воровавший банковские данные пользователей.

Вместе с тем у юзеров, которые могли установить эти приложения, программы в гаджетах почти наверняка остались. Их важно как можно скорее удалить, после чего следует провести полную ревизию устройства на наличие подозрительного софта, пишет Forbes.

В чёрном списке — приложения Cake VPN, Pacific VPN, eVPN , BeatPlayer, QR/Barcode Scanner MAX, Music Player, tooltipnatorlibrary и QRecorder. Все они могли получить удалённый доступ к заражённым устройствам — как если бы хакер держал чужой смартфон или планшет в собственных руках.

Всем, кто сталкивался с этими программами, рекомендовано проверить банковские счета на подозрительную активность, а также сменить пароли для входа в мобильный банк.

Впрочем, проявлять бдительность следует и впредь: эксперты уверены, что возвращение опасных приложений под другими названиями — лишь вопрос времени.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, издание сообщило о других шпионских программах, которые следует немедленно удалить с телефона.