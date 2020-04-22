Москва начнёт испытывать средства защиты от вирусов в пределах города

Научный центр по испытанию средств индивидуальной защиты от вирусов возведут в районе Покровское-Стрешнево, что на северо-западе Москвы. Четырёхэтажный комплекс предназначен для повышения квалификации сотрудников фабрик и проведения занятий по охране труда.
Учреждение также начнёт экспериментальные разработки для дальнейшего внедрения в массовое производство,
По состоянию к 22 апреля в России официально зарегистрировано около 58 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. При этом 513 пациентов скончались и более 4,4 тысячи выздоровели. В мире уже свыше 2,56 млн заболевших, умерли порядка 177,8 тысячи человек, свыше 697,6 тысячи исцелились.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва готова к отмене ограничительных мер, которые были введены в рамках режима самоизоляции. Такое мнение высказала теледоктор Елена Малышева.
По её убеждению, главная цель уменьшения активности людей — снижение пика заболеваемости, а также возможность для системы здравоохранения подготовиться к потоку пациентов. В этом плане медицина столицы «более чем готова».
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