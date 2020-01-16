https://static.news.ru/photo/50d1c954-3869-11ea-9d5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скамеры прибегли к новой мошеннической схеме. Злоумышленники начали эксплуатировать политику начисления штрафов для компаний за утечки данных, обещая пострадавшим пользователям денежную компенсацию в обмен на платную временную социальную страховку.

Авторы этой схемы, скорее всего, говорят на русском языке, так как отдельные её составляющие очень похожи на те, что в последнее время используются в скаме в России и странах СНГ, — рассылки и объявления о возможности выиграть крупную сумму в лотерею, получить вознаграждение за опрос, выплаты от пенсионного фонда, хорошо оплачиваемую работу диспетчером такси, — комментирует старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина.

Новый вид скама эксплуатируется не только в России, но и в Алжире, Египте, ОАЭ и других странах. Мошенники действуют от имени выдуманной организации — Фонда защиты персональных данных, якобы основанного Федеральной торговой комиссией США. На специально созданном фейковом сайте сообщается, что этот фонд выплачивает компенсации пользователям, пострадавшим от утечек данных, и получить их могут граждане любой страны мира.

Киберзлоумышленники предлагают пользователю проверить, не оказались ли его личные данные в общем доступе. Для этого нужно указать имя, фамилию, телефонный номер и свои страницы в социальных сетях. После система оповестит жертву о присутствии данных в одной из утечек, что даёт право получить компенсацию, исчисляемую в тысячах долларов США.

От юзера требуется ввести номер социального страхования SSN, но вне зависимости от того, вводит ли он настоящий номер или сообщает об его отсутствии, сайт выдаёт уведомление об ошибке и предложение купить временный за 9 долларов США. Жертва перенаправляется в форму оплаты — русско- или англоязычную в зависимости от IP-адреса пользователя. Цена указывается соответственно либо в рублях, либо в долларах.

Ранее NEWS.ru рассказал, что больше половины российских компаний (58%) удовлетворены уровнем информационной безопасности в их компаниях и считают, что принимаемых мер достаточно.