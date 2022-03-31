Минцифры РФ заявило о готовности поддержать «белых хакеров»

Российское Минцифры выступило с предложением обсудить инициативу прямой финансовой поддержки так называемых «белых хакеров». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Таким образом ведомство намерено провести проверку крупных компаний на наличие уязвимостей в их цифровой защите.

Министерство предлагает к обсуждению с профессиональным сообществом новую инициативу прямой финансовой поддержки на проведение так называемых пентестов (анализ системы на наличие уязвимостей) и Bug Bounty (выплата вознаграждения за обнаружение уязвимостей), — сказано в сообщении.

Минфцифры предложило крупным компаниям протестировать технологию и методику внедрения означенных инициатив. При этом министерство сообщило о готовности финансировать пилотные проекты.

Как подчеркнули, в ведомстве. там «всецело поддерживают» переход к «реальному тестированию и выявлению уязвимостей».

«Белыми хакерами» называют специалистов по информационной безопасности, занимающихся тестированием системы на наличие уязвимостей, что помогает разработчикам сделать их продукт более защищённым.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на Google сообщило о том, что российские хакеры попытались проникнуть в сети НАТО и вооружённых сил Евросоюза. В отчёте американской компании не указали, какие военные структуры стали хакерской мишенью. Однако Google назвал имена российских кибергруппировок, ответственных за попытки взлома: Coldriver и Callisto.

Также Министерство юстиции США заявило, что четыре россиянина обвиняются в участии в хакерских атаках на мировой энергетический сектор. Киберпреступления, в которых их обвиняют, были совершены с 2012 по 2018 год.