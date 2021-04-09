Microsoft может купить разработчика ИИ за $16 млрд

https://static.news.ru/photo/38e590f2-9af9-11eb-b23c-96000091f725_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/ Global Look Press

Американская IT-корпорация Microsoft консультируется с топ-менеджерами компании Nuance Communications о её покупке за $16 млрд. Предприятие занимается разработками в области искусственного интеллекта.

По словам источников агентства Bloomberg, стороны могут достигнуть договорённости на следующей неделе, с 12 по 18 апреля. Условия сделки собеседники издания не уточнили. Представители Microsoft и NC пока не подтвердили информацию о переговорах.

Nuance Communications специализируется на ИИ и распознавании голоса. Её продукты применяли при создании голосового помощника Siri, используемого в гаджетах Apple. Штаб-квартира компании находится в пригороде Бостона (штат Массачусетс).

Накануне основатель Microsoft Билл Гейтс сравнил операционные системы iOS и Android. Бизнесмен признался, что не пользуется смартфонами фирмы Apple. Он заявил, что предпочитает использовать устройства на базе последней версии операционной системы Android.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Microsoft подготовила новый рекламный ролик, в котором сравнила планшет Surface Pro 7 с iPad Pro. Среди преимуществ нового продукта компания отметила наличие штатной удобной подставки, тогда как устройство Apple можно держать только в руках. Кроме того, пользователи могут подключить к Surface магнитную клавиатуру и воспользоваться дополнительными разъёмами для подключения клавиатуры и мыши.