Microsoft блокирует Internet Explorer

https://static.news.ru/photo/b0f5202e-1874-11eb-918c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Корпорация Microsoft объявила, что будет блокировать работу браузера Internet Explorer, который является устаревшим. В новом обновлении операционной системы Windows, выпущенном в октябре, есть файл, содержащий список IP-адресов сайтов, которые он не может отобразить пользователю.

Как отметили разработчики, при попытке зайти на сайт из Internet Explorer он покажет пользователю заглушку о том, что сайт не может быть открыт.

После этого устаревший браузер предложит открыть портал в новом Edge. Этот браузер был добавлен в ОС от Microsoft в октябрьском обновлении системы, сообщает издание ZDNet. В список сайтов, которые не будет открывать Internet Eхplorer, вошли 1156 ресурсов, в том числе YouTube, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», GoDaddy и многие другие.

До этого Microsoft анонсировала полное прекращение поддержки Internet Explorer в августе 2021 года.

Как писал NEWS.ru, ранее стал известен способ, как подключить к Google смартфоны Huawei и Honor.