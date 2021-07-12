Мэрию Москвы обвинили в нарушении требований по переходу на российское ПО

Департамент информационных технологий Москвы закупил продукты Microsoft для образовательных учреждений города. Отечественные разработчики считают это грубым нарушением правительственных программ по переходу на российские программы и планируют обжаловать закупку в Минцифры и ФАС. В мэрии настаивают, что такие продукты допустимы для расширения технологических возможностей вузов и школ, пишет «Коммерсант».

В конце декабря 2021 года на портале госзакупок были подведены итоги тендера на закупку пакетов Microsoft в 24 образовательных учреждения на 25,8 млн рублей. По данным тендера, программы закупаются, в частности, для Московского государственного педагогического университета, городских школ и детских центров: отмечается, что в России нет программ соответствующего класса, удовлетворяющих потребностям госзаказчика.

В департаменте информационных технологий пояснили, что программные продукты закупаются в ограниченном количестве для получения расширенных возможностей, включая проведение онлайн-трансляций, онлайн-собраний и вебинаров с большим количеством участников и возможностью профессионального режиссирования и записи этих мероприятий. Член правления АРПП «Отечественный софт» Алексей Смирнов полагает, что закупка производится в основном в интересах МГПУ и департамента образования и науки, а обоснование невозможности использования отечественного ПО составлено формально и с грубейшими нарушениями.

Напомним, в 2016 и 2019 годах правительство приняло постановления, обязывающие госзаказчиков покупать преимущественно российское ПО и оборудование из специальных реестров Минцифры и Минпромторга.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что зависимость России от иностранного программного обеспечения является одной из угроз национальной безопасности страны.