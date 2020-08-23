Лавров заявил о заинтересованности РФ в сотрудничестве с КНР по теме 5G

https://static.news.ru/photo/115e8ef8-e546-11ea-9c38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lizhihao/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна заинтересована в сотрудничестве с Китаем по вопросам внедрения стандарта 5G.

Об этом он сказал в ходе выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов». По его словам, Москва не станет в этом вопросе следовать примеру Вашингтона, который требует от всех отказаться от сотрудничества по теме 5G с Пекином и, в частности, китайской компанией Huawei.

У нас подобных замашек и повадок нет. Мы, наоборот, заинтересованы во взаимодействии со странами для того, чтобы современные технологии сообща и создавать, и внедрять в практическую жизнь, — заявил Лавров.

По словам главы МИД, сейчас профильные министерства и ведомства активно занимаются вопросом распространения технологии 5G в России. Он отметил, что главная проблема, связанная с этой темой в РФ, — выделение под 5G определённых частот, занятых сейчас военными, передаёт ТАСС.

Вопрос состоит о том, чтобы военные, которые давно на этих частотах работают, нашли какой-то выход, чтобы можно было либо потесниться, либо найти другой эшелон в этих частотах, — сказал министр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что китайский Шэньчжэнь в провинции Гуандун стал первым городом в мире, осуществившим полное покрытие сетью 5G. На сегодняшний день в нём построено более 46,4 тыс. базовых станций для 5G.