Космонавт объяснил, что произойдёт в случае отказа системы кислорода на МКС

https://static.news.ru/photo/2568f29a-0ebc-11eb-ad96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/flickr.com

Знаменитый космонавт Геннадий Падалка представил варианты развития событий на случай поломки системы получения кислорода «Электрон-ВМ» на российском сегменте МКС. В целом, по его словам, это не критично. Устройство можно отремонтировать, воспользоваться резервами или помощью в американском отсеке.

Отказ и отказ, ничего страшного. Это бывает. И у американцев такое бывает. У нас же есть запасы кислорода в грузовике. Другое дело, насколько это серьёзно. Самое проблемное — жидкостной блок, в котором непосредственно происходит электролиз воды. Если он вышел из строя, это плохо, — рассказал Падалка РИА Новости.

Но возможности «подышать» в другом сегменте МКС ограничены. И американская, и отечественная системы рассчитаны максимум на четырёх человек, добавил он.

Сейчас на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавты NASA Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

Ранее космонавты в ходе переговоров с Землёй сообщили о поломке в системе подачи кислорода, писал NEWS.ru.