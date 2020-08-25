Концерн Ростеха разработает российский аналог Zoom

Концерн «Автоматика», который входит в госкорпорацию «Ростех», работает над созданием облачной платформы для видео-конференц-связи (ВКС) и хочет создать отечественный аналог сервиса Zoom.
По словам гендиректора концерна Владимира Кабанова, в настоящее специалисты работают над моделью защищённой ВКС, которая будет представлять из себя облачный сервис.
Следующим шагом будет масштабирование архитектуры и определение технических решений с целью создания полноценной облачной платформы, аналогичной Zoom, — рассказал он.
Кабанов отметил, что пандемия коронавируса указала на необходимость организации удалённых переговоров как для коммерческих компаний, так и для госучреждений. В ближайшие годы последние смогут перейти на российские системы видеосвязи.
Созданы все предпосылки для роста потребности в таких технологиях, а подтверждающие сертификаты по информационной безопасности и подтверждение статуса отечественной разработки позволяют внедрять продукты и для госнужд, — рассказал гендиректор концерна.
Он подчеркнул, что это является перспективой ближайших лет, добавив, что сейчас «Автоматика» также разрабатывает системы информационной безопасности,
Как писал NEWS.ru, ранее глава компании Zoom Эрик Юань рассказал о планах развития сервиса. По его словам, организация намерена сотрудничать с ФБР и правоохранительными органами разных стран.
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