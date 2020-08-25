Концерн Ростеха разработает российский аналог Zoom

https://static.news.ru/photo/cb417aca-e761-11ea-88ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Kanz/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Концерн «Автоматика», который входит в госкорпорацию «Ростех», работает над созданием облачной платформы для видео-конференц-связи (ВКС) и хочет создать отечественный аналог сервиса Zoom.

По словам гендиректора концерна Владимира Кабанова, в настоящее специалисты работают над моделью защищённой ВКС, которая будет представлять из себя облачный сервис.

Следующим шагом будет масштабирование архитектуры и определение технических решений с целью создания полноценной облачной платформы, аналогичной Zoom, — рассказал он.

Кабанов отметил, что пандемия коронавируса указала на необходимость организации удалённых переговоров как для коммерческих компаний, так и для госучреждений. В ближайшие годы последние смогут перейти на российские системы видеосвязи.

Созданы все предпосылки для роста потребности в таких технологиях, а подтверждающие сертификаты по информационной безопасности и подтверждение статуса отечественной разработки позволяют внедрять продукты и для госнужд, — рассказал гендиректор концерна.

Он подчеркнул, что это является перспективой ближайших лет, добавив, что сейчас «Автоматика» также разрабатывает системы информационной безопасности, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава компании Zoom Эрик Юань рассказал о планах развития сервиса. По его словам, организация намерена сотрудничать с ФБР и правоохранительными органами разных стран.