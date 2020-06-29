Канделаки высмеяла смартфоны от Apple

https://static.news.ru/photo/92f4feac-ba8f-11ea-bdde-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что корпорация Apple 13 лет выпускает iPhone, но за этот период «революционность» смартфона сошла на нет. По её словам, в новой операционной системе iOS хватает заимствований от конкурента Android.

Сначала было революционно и дорого. Потом добротно и дорого. Следом и дорого, и не очень. Поскольку «революционно» не выходит уже давно, компания делает знаковый шаг и... убирает из комплектации не только наушники, но и зарядку. Когда маркетологи Apple объясняют это борьбой за экологичность, остаётся только ухмыльнуться, — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Она добавила, что может купить и наушники, и зарядку, однако в такой ситуации недолго и сделать выбор в пользу смартфона другой марки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что программное обеспечение Apple iPhone iOS 14 сможет помогать владельцу распознавать звуки окружающей среды. Об этом рассказал американский техноблогер Маркес Браунли. Новая функция будет включать уведомления, которые сообщат о звонке в дверь или пожарной сигнализации, если хозяин находится в наушниках. В этом случае сработает индикатор.