Камеры наблюдения по всей России объединят в единую систему

https://static.news.ru/photo/4613c5cc-ce3f-11eb-b699-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камеры видеонаблюдения хотят объединить в единую геоинформационную систему в России. Сейчас правительство обсуждает разработку ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения», пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Платформа объединит в единый контур системы видеонаблюдения во всех городах страны. На её разработку и установку камер планируется выделить 250 млрд рублей за пять лет.

Разработкой системы займётся структура Ростеха и Ростелекома — ООО «Национальные технологии». ГИС планирует использовать «умные» камеры, оснащённые нейросетью. Эти камеры смогут анализировать происходящее в зоне наблюдения. К примеру, с помощью такой системы видеонаблюдения с нейросетью удалось обнаружить пожар в лесу в Пермском крае.

Эксперты уже оценили инициативу правительства. По словам исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, логику государства в данном случае понять можно. Но в случае взлома или другой утечки данных мошенники могут получить доступ к очень чувствительной информации.

Злоумышленник сможет не только отследить ваше передвижение по городу, но и в перспективе анализировать ваши действия буквально пошагово, — предупредил Комлев.

Как сообщалось ранее, система онлайн-мониторинга «Безопасный город» не распознала оружие в руках у напавшего на казанскую гимназию Ильназа Галявиева, так как ориентирована в первую очередь на нарушения правил дорожного движения.