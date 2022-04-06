IT-эксперт заявил, что Intel «вывозила мозги» из России

Приостановка работы российских офисов американского разработчика процессоров Intel нанесёт вред самому IT-гиганту, рассказал NEWS.ru аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя заявление компании о временном прекращении деятельности на территории РФ. Эксперт добавил, что Intel скорее готовила кадры для себя, а не для РФ, занимаясь «вывозом мозгов» из страны.

Для России это минус краткосрочный. Мы теряем рабочие места, так как массово персонал Intel вывозить не будет. С точки зрения того, что эти офисы сделали полезного для РФ, кадры они готовили фактически для себя, в меньше степени для нашей страны, обучали специалистов для вывоза из РФ, хотя часть из них оставались в России. Но в большей степени это целенаправленный вывоз мозгов и относительно дешёвая рабочая сила, создававшая технологии для Intel, — отметил Муртазин.

Собеседник добавил, что у российской микроэлектроники «есть будущее», поскольку в стране, например, разработаны процессоры «Эльбрус», однако их необходимо адаптировать под коммерческие цели и наладить производство. Муртазин считает, что данная проблема решится, когда Китай, также стремящийся уйти от зависимости от американских технологий, начнёт выпуск своей продукции.

Китай запустит свои производства через 3–4 года. КНР решает ту же проблему — зависимость от американского производства. Российская промышленность в данной отрасли строится, её долгие годы не существовало. Это всё равно что из деревни сразу полететь в космос. Процессор мы создали, но нужно научиться их производить и адаптировать под наше применение. Это долгий процесс, 10–15 лет, — подытожил Муртазин.

Американский поставщик микропроцессоров Intel ранее днём объявил о приостановке своей деятельности в России. Причиной названа ситуация вокруг Украины. В компании отметили, что ведут работу «над поддержкой своих сотрудников, в том числе 1,2 тысяч работников в России».