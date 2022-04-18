IT-эксперт оценил планы РКН создать федеральную систему защиты от DDoS-атак

Создатель портала kremlin.ru Артём Геллер заявил NEWS.ru, что на критически важных российских ресурсах уже создана система защиты от DDoS-атак и важно распространить её на большее число средств для нормального функционирования интернета, коммуникации людей и бизнеса. Так он прокомментировал новость о том, что Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак. IT-эксперт назвал это намерение «хорошим делом», при этом упомянув, что любой системе тяжело справиться с масштабными хакерскими атаками.

Дело это хорошее. Вопрос в другом, что всё очень зависит от масштаба DDoS-атак. Если масштаб средний, то, наверное, система справится. Но на один период времени DDoS-атака может активизироваться со значительно большего числа устройств. Тогда, конечно, никакая защита до конца не сможет сработать и ресурсы на какое-то время приостановят работу. Однако здесь переживать нет смысла, так как такой напор DDoS-атак не бесконечный, он быстро заканчивается. Ресурсы возобновят работу через полчаса-час, максимум сутки. Тут не стоит переживать, так как личные данные от этого не утекут, — сказал Геллер.

Собеседник отметил, что федеральная система защиты от DDoS-атак будет эффективной и важно её распространить на большее число ресурсов.

Издание Forbes сообщило, что Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак, она может появиться осенью 2022 года. По данным источника журнала, в настоящее время ведомство ведёт переговоры с поставщиком оборудования. Роскомнадзор планирует обновить его для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI).