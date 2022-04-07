IT-эксперт раскрыл, почему США сохранят экспорт телекоммуникаций в РФ

Минфин США исключил из-под введённых против РФ санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий для сохранения возможности влиять на россиян через медийную машину и сервисы в Сети, заявил NEWS.ru создатель портала kremlin.ru Артём Геллер. IT-эксперт добавил, что Белый дом «не рубит все провода», так как не хочет потерять в РФ «информационную власть».

С неожиданной стороны зайду. Есть мнение, что США хотят оставить в РФ социальный фундамент, созданный интернетом, чтобы сохранить возможность влиять на граждан РФ с помощью своих сервисов, своих СМИ. Если и это уйдёт на фоне импортозамещения, то США потеряют совсем свою информационную власть, а она очень ценна. Поэтому все провода никто не рубит, все остаются при своих, — отметил Геллер.

Самыми мощными сервисами, способными оказать влияние на россиян, спикер назвал соцсети Instagram (запрещена в РФ) и Facebook (запрещена в РФ), а также компанию Google.

Накануне Минфин США исключил из-под введённых против России санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий. В связи с этим разрешены связанные с интернет-оборудованием финансовые операции. Согласно документу, разрешаются все операции, совершаемые в обычном порядке и необходимые для получения или передачи телекоммуникаций с участием РФ. Также разрешён «экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом» в Россию услуг, программного обеспечения, технологий и аппаратных средств, связанных с общением через интернет. Ведомством имеются в виду обмен сообщениями, фото, фильмами, документами, просмотр страниц и ведение блогов, соцсети и прочее, которые были запрещены санкциями.

Вместе с тем США вводят рестрикции в отношении 30 российских организаций и восьми физических лиц. Под ограничения попала компания АЛРОСА, в отношении которой установлен срок завершения сделок до 7 мая, а с подразделением в США — до 7 июня.