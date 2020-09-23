Илон Маск пообещал за три года сделать электромобили доступнее

https://static.news.ru/photo/17cbd67a-fda0-11ea-8b16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/Global Look Press

Илон Маск выступил с докладом о новых аккумуляторах на мероприятии Tesla Battery Day. Бизнесмен назвал последнюю разработку своей компании в области литий-ионных источников энергии «масштабным прорывом» и пообещал, что скоро электромобили станут совершеннее и доступнее.

Как пишут «Новые известия», в новом аккумуляторе от Tesla существенно улучшен способ хранения и передачи энергии. Ёмкость устройства возросла в пять раз по сравнению со старым аналогом. Аккумулятор способен увеличить на 16% пробег электромобиля без дозаправки и сделать транспорт мощнее на 500%. Также ожидается, что уже через несколько лет Tesla сможет на 56% сократить стоимость производства источников энергии и таким образом снизить стоимость электромобилей.

Мы уверены, что примерно через три года сможем предложить полностью автономный автомобиль стоимостью $25 тысяч, — заявил Маск.

По словам бизнесмена, компании придётся переосмыслить всю цепочку поставок от процесса добычи ресурсов до переработки уже использованных батарей. Tesla планирует самостоятельно добывать элементы, необходимые для аккумуляторов нового поколения, такие как литий. Маск отметил, что на Земле «так много проклятого лития». Предприниматель указал, что только в США запасы этого элемента достаточны, чтобы каждый автомобиль в стране перевести на электродвигатели.

Ранее Маск предупредил о трудностях, которые предстоит преодолевать компании при наращивании производства. Проблемы может создать зависимость автогиганта от крупных алюминиевых деталей, передавал NEWS.ru.