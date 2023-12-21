Хинштейн предложит «ВКонтакте» отключить ссылки на запрещенные площадки

Идея отключить в российских социальных сетях активные ссылки на запрещенные площадки может лечь в основу конкретного решения, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Она была предложена во время беседы с журналистами в Общественной палате России. Депутат отметил, что намерен обсудить ее с руководством «ВКонтакте».

Корреспондент RT Константин Придыбайло предложил, чтобы российские соцсети отключили возможность давать активные ссылки на запрещенные площадки. Идея интересная, обсужу ее с коллегами из ВК, думаю, она может лечь в основу конкретного решения, — написал Хинштейн.

Также он высказался о возможной блокировке в России видеохостинга YouTube. Сегодня, с сожаление констатирует он, нет его полноценного аналога. Поэтому его блокировка приведет к нарушению прав большого числа пользователей, которые потеряют возможность потреблять нужный им контент. Необходимо форсировать развитие отечественных платформ, подчеркнул депутат.

Ранее компании Google назначили штраф в 4,6 млрд рублей за систематическое неудаление ложной информации об СВО. Поводом стали ролики на YouTube, где заявлялись фейковые сведения о Вооруженных силах России.