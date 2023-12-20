Google выписали новый штраф на 4,6 млрд рублей Московский суд штрафовал Google на 4,6 млрд рублей за неудаление фейков о ВС РФ

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Компании Google назначили штраф в 4,6 млрд рублей за систематическое неудаление ложной информации об СВО, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. В материалах дела указано, что поводом стали ролики на YouTube, где заявлялись фейковые сведения о ВС России.

Постановлением Таганского районного суда города Москвы <...> Google LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 611 738 636 руб. 60 коп., — указали в суде.

За последний месяц для Google этот уже третий штраф. Так, 6 декабря Таганский суд Москвы оштрафовал компанию на 800 тысяч рублей за публикацию информации, запрещенной к распространению в России. Изначально корпорации грозило до 4 млн рублей штрафа.

Через два дня Google оштрафовали еще на 4 млн рублей за невыполнение предписания Роскомнадзора, решение вынес мировой судья 422-го судебного участка Москвы. Причиной также стали публикации роликов на YouTube с ложной информацией о проведении специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Согласно материалам суда, сотрудники РКН нашли на YouTube ролики с недостоверной информацией о российских военнослужащих, погибших на Украине в ходе СВО. Ведомство потребовало от Google, который владеет видеохостингом, удалить ролики, но этого не было сделано.