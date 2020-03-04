Компания Google решила отменить публичную часть ежегодной конференции I/O 2020 из-за опасений, связанных с коронавирусом COVID-19.
Все гости, купившие билеты на мероприятие, смогут оформить возврат средств до 13 марта 2020 года. Как отметили в Google, пользователям, которые зарегистрировались на I/O 2020, также будет автоматически предоставлена возможность приобрести билет на следующую конференцию.
Конференция должна была пройти с 12 по 14 мая. Учитывая, что Google отменила «физическую» часть ивента, мероприятие перенесут в цифровой формат.
На I/O разработчики традиционно знакомят сообщество с новой версией Android, новыми сервисами компании и устройствами.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Samsung Electronics и LG Innotek объявили о временном закрытии фабрик в Южной Корее. Причиной стали подтверждённые случаи коронавируса у двоих рабочих.
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