https://static.news.ru/photo/fc4d75ba-5c56-11ea-bbf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yan Linyun/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компании Samsung Electronics и LG Innotek объявили о временном закрытии фабрик в Южной Корее. Причиной стали подтверждённые случаи коронавируса у двоих рабочих.

Завод Samsung по производству мобильных устройств в Куми, находящийся невдалеке от Тэгу, где было выявлено большинство случаев заражения COVID-19 в стране, будет закрыт до вечера воскресенья, 1 марта, для проведения дезинфекции. При этом цех, в котором работал заболевший сотрудник, возобновит работу 3-го числа.

О подтверждённом случае заражения Samsung сообщила в минувшую субботу, добавив, что примет «все необходимые меры» для предотвращения распространения коронавируса. Фабрика в Куми, которая также была временно закрыта в февраля, ответственна за производство недавно вышедших смартфонов Galaxy Z Flip и Galaxy S20, передаёт Reuters.

LG Innoteck, поставляющая модули камер для iPhone, в свою очередь, также закрыла завод в Куми. По словам представителя компании, 2 марта на предприятии пройдёт дезинфекция.

Ранее NEWS.ru рассказал, что генеральный директор Apple Тим Кук объявил о возобновлении работы заводов в КНР, производящих «яблочную» продукцию. Как заметил глава компании, ему кажется, что Китай берёт коронавирус под контроль.