Компании Samsung Electronics и LG Innotek объявили о временном закрытии фабрик в Южной Корее. Причиной стали подтверждённые случаи коронавируса у двоих рабочих.
Завод Samsung по производству мобильных устройств в Куми, находящийся невдалеке от Тэгу, где было выявлено большинство случаев заражения COVID-19 в стране, будет закрыт до вечера воскресенья, 1 марта, для проведения дезинфекции. При этом цех, в котором работал заболевший сотрудник, возобновит работу 3-го числа.
О подтверждённом случае заражения Samsung сообщила в минувшую субботу, добавив, что примет «все необходимые меры» для предотвращения распространения коронавируса. Фабрика в Куми, которая также была временно закрыта в февраля, ответственна за производство недавно вышедших смартфонов Galaxy Z Flip и Galaxy S20,
LG Innoteck, поставляющая модули камер для iPhone, в свою очередь, также закрыла завод в Куми. По словам представителя компании, 2 марта на предприятии пройдёт дезинфекция.
Ранее NEWS.ru рассказал, что генеральный директор Apple Тим Кук объявил о возобновлении работы заводов в КНР, производящих «яблочную» продукцию. Как заметил глава компании, ему кажется, что Китай берёт коронавирус под контроль.
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