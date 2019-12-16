https://static.news.ru/photo/bc8028aa-209d-11ea-9a89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moscow Museum of Modern Art/Facebook

Голосовой помощник «Маруся» примет участие в выставке, посвящённой 20-летию Московского музея современного искусства (ММОМА). Разработанный Mail.ru Group ассистент станет куратором зала «Информационные технологии».

С 17 декабря по 26 апреля ММОМА проводит масштабную выставку-ретроспективу работ, собранных за время своего существования. Выставочный проект «1999» займёт всё здание музея: пространство разделят на тематические залы со своими кураторами. В их числе президент Российской академии искусств Зураб Церетели, телеведущий и журналист Андрей Малахов, режиссёр Кирилл Серебренников, директор Центра Помпиду (Париж) Бернар Блистен, главный редактор Vogue Russia Алёна Долецкая и путешественник Фёдор Конюхов.

Как отмечают организаторы, впервые в истории музей привлёк к разработке концепции арт-проекта не только искусствоведов и художников, но и профессионалов из других сфер, а также искусственный интеллект в лице «Маруси». Каждый из приглашённых гостей выберет несколько работ из коллекции ММОМА и представит их на выставке, чтобы показать, как за 20 лет изменилась индустрия, в которой он работает.

Голосовой помощник также изучила коллекцию музея и выбрала работы, наиболее ярко отражающие эволюцию современных технологий. Среди отобранных картин оказались работы лауреата премии Кандинского Таисии Коротковой, Станислава Шурипы и Антонины Баевер.

Церемония открытия выставки состоится 18 декабря. Начиная с 19 декабря экспозиция будет открыта для посещения.

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