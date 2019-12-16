В Mail.ru Group назвали сроки выхода умной колонки компании. Она должна поступить в продажу в первом квартале 2020 года.
По словам генерального директора компании Бориса Добродеева, устройство практически готово и оно даже уже есть у некоторых сотрудников. Цена гаджета будет конкурентоспособной.
Умная колонка будет оснащена голосовым помощником «Маруся». Разработчики также подготовят отдельные приложения для цифрового ассистента, и его можно будет встроить в отдельные колонки партнёров, передаёт
Ранее NEWS.ru рассказал, что Mail.ru Group в преддверии Нового года запустила праздничный сайт с именным видеопоздравлением от Деда Мороза. В ролике впервые засветилась умная колонка компании.
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