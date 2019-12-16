https://static.news.ru/photo/e8175096-1fdb-11ea-8b8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Mail.ru Group назвали сроки выхода умной колонки компании. Она должна поступить в продажу в первом квартале 2020 года.

По словам генерального директора компании Бориса Добродеева, устройство практически готово и оно даже уже есть у некоторых сотрудников. Цена гаджета будет конкурентоспособной.

Умная колонка будет оснащена голосовым помощником «Маруся». Разработчики также подготовят отдельные приложения для цифрового ассистента, и его можно будет встроить в отдельные колонки партнёров, передаёт РБК .

Ранее NEWS.ru рассказал, что Mail.ru Group в преддверии Нового года запустила праздничный сайт с именным видеопоздравлением от Деда Мороза. В ролике впервые засветилась умная колонка компании.