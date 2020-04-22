Facebook запускает мессенджер для детей в 70 странах

Facebook объявила о запуске приложения Messenger Kids в более 70 странах. Мессенджер для детей стал доступен в Бразилии, Индии, Японии, Новой Зеландии и других регионах.
Компания впервые выпустила приложение в США в 2017 году, позже добавив Канаду и Перу. Как утверждает Facebook, расширение географии мессенджера связано с дистанционным обучением детей из-за пандемии COVID-19, ставшей причиной закрытия школ по всему миру.
Разработчики также внесли ряд изменений в Messenger Kids. Родители могут разрешить детям управлять запросами на добавление в список друзей. Тем не менее взрослые по-прежнему будут получать уведомления о новых цифровых знакомых ребёнка.
Нововведения коснулись и групп. Родители
Messenger Kids появится в новых странах сегодня, 22 апреля. Новый функционал первоначально будет доступен только пользователям из США, в других регионах он появится в ближайшем будущем.
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