Facebook запускает мессенджер для детей в 70 странах

https://static.news.ru/photo/abc49472-848b-11ea-93ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Facebook объявила о запуске приложения Messenger Kids в более 70 странах. Мессенджер для детей стал доступен в Бразилии, Индии, Японии, Новой Зеландии и других регионах.

Компания впервые выпустила приложение в США в 2017 году, позже добавив Канаду и Перу. Как утверждает Facebook, расширение географии мессенджера связано с дистанционным обучением детей из-за пандемии COVID-19, ставшей причиной закрытия школ по всему миру.

Разработчики также внесли ряд изменений в Messenger Kids. Родители могут разрешить детям управлять запросами на добавление в список друзей. Тем не менее взрослые по-прежнему будут получать уведомления о новых цифровых знакомых ребёнка.

Нововведения коснулись и групп. Родители могут дать согласие взрослому (учителю, тренеру или другому родителю) на ведение группового чата с детьми.

Messenger Kids появится в новых странах сегодня, 22 апреля. Новый функционал первоначально будет доступен только пользователям из США, в других регионах он появится в ближайшем будущем.

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