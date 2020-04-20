Facebook готовит приложение для стриминга игр

Facebook готовит мобильного конкурента стриминговых платформ Twitch и YouTube. Компания запустит приложение Facebook Gaming для трансляции игр сегодня, 20 апреля.
Первоначально разработчики хотели выпустить Facebook Gaming в июне. Но из-за возросшей популярности игр на фоне пандемии COVID-19 компания сдвинула дату выхода, чтобы удовлетворить текущий спрос.
Инвестирование в игры в целом стало для нас приоритетной задачей, потому что мы рассматриваем игры как форму развлечений, которая действительно объединяет людей, — рассказала The New York Times руководитель приложения Facebook Фиджи Симо.
Приложение ориентировано на мобильные игры: с помощью кнопки Go Live пользователь соцсети сможет запустить стрим, ссылка на которой появится на его личной странице. Разработчики на первом этапе откажутся от рекламы в пользу комиссии от донатов (пожертвований), но Facebook
На старте Facebook Gaming будет доступна только Android-пользователям. Версия для iOS появится после одобрения Apple.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook добавила новый эмодзи, выражающий заботу. В компании уверены, что такая реакция поможет аудитории лучше проявлять поддержку во время пандемии коронавируса.
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