Facebook готовит приложение для стриминга игр

https://static.news.ru/photo/20fff7a6-82eb-11ea-ae9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Facebook готовит мобильного конкурента стриминговых платформ Twitch и YouTube. Компания запустит приложение Facebook Gaming для трансляции игр сегодня, 20 апреля.

Первоначально разработчики хотели выпустить Facebook Gaming в июне. Но из-за возросшей популярности игр на фоне пандемии COVID-19 компания сдвинула дату выхода, чтобы удовлетворить текущий спрос.

Инвестирование в игры в целом стало для нас приоритетной задачей, потому что мы рассматриваем игры как форму развлечений, которая действительно объединяет людей, — рассказала The New York Times руководитель приложения Facebook Фиджи Симо.

Приложение ориентировано на мобильные игры: с помощью кнопки Go Live пользователь соцсети сможет запустить стрим, ссылка на которой появится на его личной странице. Разработчики на первом этапе откажутся от рекламы в пользу комиссии от донатов (пожертвований), но Facebook не исключает появления в будущем других способов монетизации.

На старте Facebook Gaming будет доступна только Android-пользователям. Версия для iOS появится после одобрения Apple.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook добавила новый эмодзи, выражающий заботу. В компании уверены, что такая реакция поможет аудитории лучше проявлять поддержку во время пандемии коронавируса.