Facebook устранил неисправность, повлиявшую на работу iOS приложений

https://static.news.ru/photo/9c14df4a-c2cb-11ea-81fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/Global Look Press

Специалисты компании Facebook устранили неисправность, которая повлияла на работу некоторых iOS приложений по всему миру.

Ранее сегодня изменения в коде привели к сбоям в работе некоторых iOS приложений, использующих Facebook SDK. Мы быстро обнаружили и устранили неисправность. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сказал представитель компании ТАСС.

Массовый сбой таких онлайн-приложений на iOS, как «Яндекс», Viber, Spotify, TJ, Tinder, TikTok, Pinterest, затронул пользователей из разных стран мира. Все они жаловались на проблемы при запуске сервисов на iPhone и iPad. Однако все они открывались при работе девайса в автономном режиме.

Как сообщил Verge, данный сбой мог быть связан с SDK (software development kit — набор средств разработки программного обеспечения) Facebook, который используют многие приложения.

Как ранее писал NEWS.ru, пользователи мобильного оператора Yota в пятницу, 10 июля, жаловались на неполадки в работе мобильной связи и Интернета. Кроме того, почти половина абонентов «МегаФона» жаловалась на работу сети и отмечала сбои в работе мобильного Интернета, вторая половина испытывала проблемы со связью.