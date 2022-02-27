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Facebook и Instagram не будут отключать в российском сегменте Интернета

00:23, 28 февраля 2022
Facebook и Instagram не будут отключать в российском сегменте Интернета Facebook Фото: pixabay.com
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Американская компания Meta заявила, что не будет отключать доступ в Facebook и Instagram в российском сегменте интернета. По мнению одного из вице-президентов компании Ника Клетта, это приведёт к тому, что умолкнет «ещё один канал высказываний» в это критически важное время, пишет ТАСС.

Как сообщил Ник Клетт, отключить доступ в Facebook и Instagram на самом деле предложили украинские власти.

Однако люди в России используют их для выражения протеста и чтобы организоваться против войны, используют в качестве источника независимой информации. Российские власти уже удушают наши платформы, чтобы предотвратить такую работу. Мы считаем, что отключение наших услуг приведет к тому, что умолкнет еще один канал высказываний в это критически важное время, — заявил Клетт.

Ранее сообщалось, что компания Google приняла решение приостановить монетизацию на своих платформах для российских средств массовой информации. Ограничения затронут СМИ, которые имеют государственное финансирование.

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