Facebook и Instagram не будут отключать в российском сегменте Интернета

Американская компания Meta заявила, что не будет отключать доступ в Facebook и Instagram в российском сегменте интернета. По мнению одного из вице-президентов компании Ника Клетта, это приведёт к тому, что умолкнет «ещё один канал высказываний» в это критически важное время, пишет ТАСС.
Как сообщил Ник Клетт,
Однако люди в России используют их для выражения протеста и чтобы организоваться против войны, используют в качестве источника независимой информации. Российские власти уже удушают наши платформы, чтобы предотвратить такую работу. Мы считаем, что отключение наших услуг приведет к тому, что умолкнет еще один канал высказываний в это критически важное время, — заявил Клетт.
Ранее сообщалось, что компания Google приняла решение приостановить монетизацию на своих платформах для российских средств массовой информации. Ограничения затронут СМИ, которые имеют государственное финансирование.