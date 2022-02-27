Facebook и Instagram не будут отключать в российском сегменте Интернета

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Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков считает, что западные страны не станут отключать Россию от Интернета, так как им это невыгодно. Их трафик проходит через российские узлы связи и это может стать причиной глобальных сбоев, пишет РИА Новости.

О намерениях отключить Россию от Интернета накануне сообщал телеканал NBC. Именно такой вариант предложили президенту США Джо Байдену американские спецслужбы наравне с «масштабной кибератакой». По словам Пермякова, глобальный Интернет представляет...