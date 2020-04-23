Ежемесячная аудитория Telegram достигла 400 млн пользователей

Ежемесячная аудитория Telegram достигла 400 млн — за год число пользователей увеличилось на 100 млн. Мессенджер стал самым скачиваемым приложением в категории «социальные медиа» более чем в 20 странах.
Разработчики также поделились планами на 2020 год. Одним из главных нововведений Telegram станут безопасные групповые звонки.
Текущая глобальная самоизоляция подчеркнула необходимость надёжного инструмента видеосвязи. Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013 году. Есть приложения, которые либо безопасны, либо пригодны для использования, но не сразу оба этих свойства. Мы хотели бы это исправить, и мы сосредоточимся на том, чтобы обеспечить вам безопасные групповые видеозвонки в 2020 году, — говорится в блоге.
Telegram также анонсировал инициативу по поддержке создателей образовательных тестов: компания распределит среди них €400 тысяч. Тесты могут касаться любого предмета, быть любого уровня сложности и написаны на любом языке. Разработчики опубликуют работы в каталоге с возможностью поиска. На основании их качества и популярности Telegram объявит победителей в несколько этапов. Подача заявок на первый этап заканчивается 15 мая.
Ранее создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что после пандемии коронавируса человечество ждёт цивилизационный сдвиг, поскольку мир уже не будет прежним, писал NEWS.ru.
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