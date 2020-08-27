Эксперты вычислили хакерскую группировку, атакующую интернет-магазины

https://static.news.ru/photo/b18e8758-e84c-11ea-a97f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания Group-IB, специализирующаяся на борьбе с киберугрозами, сообщила об обнаружении хакерской группировки UltraRank, которая занимается кражей данных банковских карт у пользователей, делающих покупки в интернет-магазинах.

По данным Group-IB, за пять лет группировка атаковала около 700 торговых площадок в Европе, Азии, Северной и Латинской Америке. У злоумышленников был собственный магазин в даркнете для продажи украденной информации, на нём группировка зарабатывала до $7 тысяч в день. Ещё около $30 тысяч в день получали другие поставщики похищенных данных, которые пользовались нелегальной торговой площадкой UltraRank. Представители Group-IB рассказали РИА Новости, что хакеры не нападали на интернет-магазины в русскоязычном сегменте Сети.

Группировка за пять лет несколько раз модифицировала имеющийся в её арсенале вредоносный код, из-за чего её атаки приписывались разным лицам. По словам экспертов, UltraRank использует JavaScript-снифферы, то есть внедряет код в скрипты торговых площадок для перехвата данных, которые вводят пользователи. Для таких атак выбирают определённые сайты, как правило редко обновляемые и не оснащённые системой защиты 3DSecure.

Ранее, как передавал NEWS.ru, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов заявил, что США и их союзники усиливают разведывательные и деструктивные действия в киберпространстве других стран. По его словам, это вызывает напряжённость в международных отношениях.