В Совбезе рассказали про управляемые из США кибератаки

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Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов заявил, что США и их союзники усиливают разведывательные и деструктивные действия в киберпространстве других стран. По его словам, это вызывает напряжённость в международных отношениях.

С другой стороны Вашингтон объявляет главными источниками киберугроз в мире Россию, Китай, Северную Корею и Иран. Так формируется «медийная картина», призванная оправдать в глазах мирового сообщества любые последующие действия, отметил Храмов в интервью газете «Аргументы и факты».

Он уверяет, что за подавляющим числом кибератак в мире стоят США.

Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016 — 2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий, — пояснил замглавы Совбеза.

Он добавил, что у Москвы данный показатель составляет от 2% до 7%.

Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве, — уверен Храмов.

Он напомнил, что мнимым «русским хакерам» на Западе приписывались атаки на сети разработчиков вакцины от коронавируса из Великобритании, США и Канады, объекты здравоохранения Чехии и государственные органы и СМИ Грузии.

Как отметил Храмов, ещё в 2018 году президент США Дональд Трамп наделил ЦРУ большими полномочиями при осуществлении наступательных операций в киберпространстве. Они включают в себя проведение атак по выводу из строя инфраструктуры противника.

Такие условия диктуют необходимость принятия защитных мер в соответствии с положениями доктрины информационной безопасности Российской Федерации и российского законодательства, — считает замглавы Совбеза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спецслужбы США — Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) — обвинили Главное управление Генерального штаба ВС РФ (более известно под своим старым названием — Главное разведывательное управление, ГРУ) в создании вредоносной компьютерной программы Drovorub. Об этом говорится в докладе АНБ. Авторы документа заявляют, что россияне внедряет сделанную под операционную систему Linux программу Drovorub в рамках кампании кибершпионажа.