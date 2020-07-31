Эксперты назвали сайты, запретные для посещения через общественный Wi-Fi

https://static.news.ru/photo/2d5d1318-d3bc-11ea-9e63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Число общественных точек с бесплатным Wi-Fi растёт ежегодно, однако при их использовании нельзя забывать о правилах кибербезопасности. По мнению экспертов, в общественных Wi-Fi-сетях не следует посещать финансовые сервисы, почтовые ящики и соцсети, а также совершать онлайн-покупки.

Об этом сообщает РИА Новости.

Консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов считает, что злоумышленники могут перехватить как минимум данные в текущей сессии.

Поэтому рекомендуется не проходить авторизацию и не регистрироваться на сайтах, которые могут содержать критическую информацию для пользователя, — указал Карманов.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов пояснил, что общедоступные сети Wi-Fi, например в кафе, обычно не шифруют трафик. Следовательно, злоумышленники могут получить доступ к персональным данным пользователя, подключившись к той же точке доступа.

Использовать мобильный интернет или надёжный VPN рекомендует замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова. По её словам, также лучше отключить автоподключение к Wi-Fi сетям.

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров предупредил, что одно дело — смотреть новости, прогноз погоды и совсем другое — вводить данные банковской карты.

Лучше перестраховаться и не делать подобные операции в общественных сетях, чем потом сожалеть о потерянных данных, — уверен эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты по кибербезопасности обнаружили новую схему мошенничества в Интернете. Мошенники предлагают пользователям быстрый доход от майнинга криптовалют через браузер. Ставки соблазнительно высоки: до 20 тысяч рублей в час за сдачу в аренду неиспользованных мощностей компьютера. При этом на сайте, где необходимо зарегистрироваться, чтобы получить прибыль, даже встроен счётчик «заработанных» денег. Подвох заключается в том, что вывод заработанного возможен только после оплаты «комиссии» за верификацию.