Эксперт рассказал, когда в РФ заработают eSIM карты

https://static.news.ru/photo/233ee658-c954-11ea-952c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замена обычных сим-карт на виртуальные eSIM приобретёт в России массовый характер лишь тогда, когда государство найдёт способ обеспечить идентификацию пользователей и контроль за их действиями. Такое мнение высказал завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.

Эксперт пояснил, что «виртуальная сим-карта» является чипом, который встраивается в гаджеты и позволяет обходиться без обычной «симки». Она даёт возможность менять оператора, не выходя из дома, сообщает «Прайм».

eSIM не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а число телефонных номеров, связанных с конкретным аппаратом, не ограничено количеством разъёмов в устройстве, — добавил Садыков.

В США и некоторых странах Европы eSIM карты появились в 2018 году. Их предлагали пользователям и некоторые российские операторы. Против внедрения новой технологии выступали «Мегафон», «Билайн» и МТС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл» запустил пилотный проект по подключению eSIM в 63 регионах России. Компания подготавливает нормативно-правовую базу для распространения технологии. На данный момент услуга доступна для 11 млн клиентов на смартфонах и планшетах.