Председатель фонда «Сколково», глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал корреспонденту NEWS.ru о том, в каких сферах отечественные разработки наиболее востребованы.
Успешное развитие технологий мы наблюдаем в сфере финтеха, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Эти компании наиболее успешно выходят на зарубежные рынки, — сказал он в кулуарах «Русского дома» в Давосе.
Также перспективными направлениями Дворкович считает фармацевтику, сельское хозяйство и умные города. По его словам, у наших компаний есть достойные решения, которые могут быть предложены на зарубежные рынки.
Ранее Дворкович в разговоре с корреспондентом NEWS.ru в кулуарах «Русского дома» в Давосе рассказал о том, удалось ли выполнить поставленные перед «российской Кремниевой долиной» задачи.
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