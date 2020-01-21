https://static.news.ru/photo/236de338-3cdf-11ea-ac9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель фонда «Сколково», глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал корреспонденту NEWS.ru о том, в каких сферах отечественные разработки наиболее востребованы.

Успешное развитие технологий мы наблюдаем в сфере финтеха, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Эти компании наиболее успешно выходят на зарубежные рынки, — сказал он в кулуарах «Русского дома» в Давосе.

Также перспективными направлениями Дворкович считает фармацевтику, сельское хозяйство и умные города. По его словам, у наших компаний есть достойные решения, которые могут быть предложены на зарубежные рынки.

Ранее Дворкович в разговоре с корреспондентом NEWS.ru в кулуарах «Русского дома» в Давосе рассказал о том, удалось ли выполнить поставленные перед «российской Кремниевой долиной» задачи.