Движение внутрь

Миллионы людей по всему миру пользовались (и пользуются по сей день) антивирусами Касперского, онлайн-переводчиками PROMPT, словарями и распознавателями текста ABBY. Жёсткие диски Acronis и системы их использования привлекли таких клиентов, как LG, Oracle, Audi, Siemens, Intel, HP и десятки других из списка S&P500. Программные движки для передачи голоса и видео от московской компании SPIRIT лидируют на мировом рынке и используются всеми IT-гигантами, начиная с Apple и заканчивая Microsoft. Ну, и как поисковая вишенка на глобальном интернет-торте — присутствие «Яндекса» в топ-5 систем поисковых запросов. Как известно, свои поисковики имеют лишь США, Китай и Россия.

Премии патриотов

Увы, но в целом развитие цифрового сектора нашей страны почти полностью направлено на удовлетворение нужд отечественных компаний — в основном государственных. Это наглядно подтвердилось на недавнем вручении премии «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики», прошедшем в столичном отеле «Хилтон». Ежегодное событие, собирающее весь цвет отечественного программирования, анонсировало 15 обычных номинаций и несколько специальных. Даже их названия явно указывали на предельную локализацию: «Лучшее цифровое решение в ТЭК», «Лучшее цифровое решение в металлургии» и такие же решения в здравоохранении, образовании, финансовом секторе, электроэнергетике и других сферах экономики. Победители их, как водится, прямо или косвенно работали либо на госкорпорации, либо на крупные отечественные холдинги. А то и сами представляли какую-нибудь госструктуру, стремящуюся идти в ногу с оцифрованным временем.

Пришельцами из глобализированных миров смотрелись номинации типа «Использование Интернета вещей (IoT)», «Лучшие решения на блокчейне» и прочие модные темы. Но и в них зачастую побеждали такие представители вполне традиционного отечественного бизнеса, как «Газпромнефть-Центр», завод «Москабель» и даже персонаж анекдотов — «Почта России». Единственной же номинацией, прямо указывающей на связь с зарубежными потребителями, стала «Лучший цифровой проект российской компании на международном рынке». Выбор, прямо скажем, небогатый, и даже без указания специализации или направления. Тем труднее было в ней победить, и это удалось интересному проекту от Intis Telecom. Компания известна своей деятельностью на российском рынке СМС-рассылок и работой на глобальном рынке в непростых условиях конкуренции с крупными корпорациями и локальными провайдерами СМС во многих странах.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ссылка на свободу

В отличие от подавляющего числа наших IT-компаний, чья мечта лишь получить крупного государственного или корпоративного заказчика, а потом долгие годы черпать своё благосостояние из бездонных бюджетов, казанцы почти сразу взялись за освоение просторов всех континентов. Ещё в далёком 2012 году основатель стартапа Андрей Инсаров впервые побывал на IT-выставке в Барселоне и сразу же принял решение расширить границы своих услуг. Сейчас его сервис СМС-рассылок охватывает весь мир.

Победу же в «интернациональной номинации» премии ComNews Awards получило новое детище «Интиса» — сервис укорачивания URL-ссылок Cli.co. Многие из нас пользуются удобной функцией, когда нужно сократить длиннющий адрес нужной страницы в Интернете. Как правило, это делается через специальные службы типа Bit.ly или TinyURL. Но наши программисты пошли дальше и «вшили» в свой сервис несколько важных инструментов — в том числе для рассылки СМС-сообщений. Кроме того, сервис абсолютно бесплатный для частных пользователей и малого бизнеса.

Только так можно конкурировать с мировыми IT-гигантами на их поле. Улучшать имеющееся, предлагать продвинутые версии популярных услуг, как «Интис». Становиться частью сложного глобального продукта, где каждая компания отвечает за свой сектор, как SPIRIT. Ну, или придумывать что-то кардинально новое — например, как популярный стартап обмена криптовалюты Revolut, также разработанный российскими программистами. Это всё примеры нового подхода, прежде не свойственного отечественной экономике.

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Журавль против синицы

Невозможно всё время надеяться на продажу сырья из недр в эпоху, когда самым дорогим продуктом становится интеллектуальный труд. Мы живём в то удивительное время, когда одно удачно разработанное приложение (Uber, Cian, Tinder, Avito, и др.) может разрушить целую отрасль традиционных услуг и на её обломках создать новую. Выиграет гонку тот, кто сможет выйти из национальных границ и захватить миллиарды пользователей со всего мира. Именно поэтому престиж отраслевых IT-сервисов, заточенных на ограниченный внутренний рынок и корпоративных клиентов, будет со временем падать, а лучшие умы плавно перетекут в перспективные стартапы, меняющие саму модель мировой экономики.

Каковы перспективы российских компаний в глобальном распределении IT-рынка, а значит, и получении будущих доходов? Пока что прогнозы неутешительные. Приоритеты государства расставлены на извлечение сырьевой ренты, а высокотехнологичный сектор призван лишь обслуживать интересы традиционных промышленных и нефтегазовых монстров. Именно здесь на сегодняшний день все деньги и возможности. Имея вполне жирную контрактную синицу в руках, очень немногие пускаются за журавлём в небо, создавая продукт для сверхконкурентного мирового рынка с его высокими рисками и совершенно неясной перспективой. Но именно из таких амбициозных проектов и рождаются «единороги», то есть компании с миллиардной стоимостью. В долларах, разумеется. Остальные так и останутся на уровне «департамента информационных технологий» очередного газпромовского подрядчика, с уютным офисом и бесплатными обедами, не более того.

Сумеет ли отечественный IT-сектор разорвать этот порочный круг, мы узнаем в ближайшее десятилетие, обещающее стать очень интересным.